وأظهرت محاكاة أجراها المعهد، استنادًا إلى بيانات شركة الاستشارات الاقتصادية "أكسفورد إيكونوميكس"، أن ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل (159 لترًا) قد يؤدي إلى:

انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2026

وانخفاض إضافي بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2027

وبحسب الدراسة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإن هذا السيناريو قد يترجم إلى خسارة اقتصادية إجمالية تُقدّر بنحو 40 مليار يورو بالقيمة الحقيقية خلال عامين. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين:

بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2026

وبنسبة 1 بالمئة في عام 2027

سيناريو أكثر تشاؤمًا: النفط عند 150 دولارًا

وفي حال صعود أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، تتفاقم التداعيات الاقتصادية بشكل ملحوظ، إذ تشير التقديرات إلى:

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 بالمئة في عام 2026

وبنحو 1.3 بالمئة في عام 2027

ما يعني خسارة تتجاوز 80 مليار يورو في الأداء الاقتصادي الحقيقي خلال عامين.

كما يُتوقع في هذا السيناريو أن ترتفع أسعار المستهلكين (التضخم):

بنسبة 1.6 بالمئة في عام 2026

وبنسبة 1.9 بالمئة في عام 2027

تصاعد التوترات يدفع أسعار النفط للارتفاع

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا منذ يوم السبت الماضي على خلفية تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول أمس الأربعاء، جرى تداول خام برنت بحر الشمال – وهو المؤشر الرئيسي للسوق الأوروبية – عند 81.80 دولارًا للبرميل تسليم مايو، بزيادة تقارب 12 بالمئة مقارنة بمستواه قبل الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجّل الخام الثلاثاء مستوى 85.12 دولارًا للبرميل، وهو الأعلى منذ يوليو 2024.