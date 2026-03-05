أعلنت "قطر للطاقة" حالة القوة القاهرة وأخطرت عملاء المشتريات المتضررين، وذلك إثر توقفها عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.
وأكدت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء، تثمينها لعلاقاتها مع جميع الأطراف المعنية، مشددة على التزامها المستمر بالتواصل وتزويدهم بكافة المعلومات المتوفرة.
قفزة حادة في أسواق الغاز الأوروبي
لا تقتصر الأضرار على أسعار الطاقة وحدها؛ إذ قدّر غولدمان ساكس أن ارتفاعاً مستداماً بنسبة 10 بالمئة في أسعار الطاقة على مدى أربعة أرباع سنوية قد يُقلّص الناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة.
يأتي هذا الاضطراب في توقيت بالغ الحساسية، إذ تقل مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي حالياً عن 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وهو مستوى أدنى مما كان عليه في المرحلة ذاتها من العام الماضي، فيما تُعدّ ألمانيا وفرنسا الأكثر عرضةً للخطر.