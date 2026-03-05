وأكدت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء، تثمينها لعلاقاتها مع جميع الأطراف المعنية، مشددة على التزامها المستمر بالتواصل وتزويدهم بكافة المعلومات المتوفرة.

قفزة حادة في أسواق الغاز الأوروبي

بالتزامن مع ذلك، شهدت أسواق الغاز الأوروبي هذا الأسبوع واحدة من أعنف موجات الصعود منذ أزمة الطاقة عام 2022، إذ قفز عقد TTF الآجل ، المؤشر الرئيسي للغاز الأوروبي، بنسبة 35 بالمئة يوم الثلاثاء ليتجاوز 60 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وعلى مستوى الأسبوع بأكمله بلغت نسبة الارتفاع قرابة 53 بالمئة حتى التداولات الصباحية في جلسة الخميس.

لا تقتصر الأضرار على أسعار الطاقة وحدها؛ إذ قدّر غولدمان ساكس أن ارتفاعاً مستداماً بنسبة 10 بالمئة في أسعار الطاقة على مدى أربعة أرباع سنوية قد يُقلّص الناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة.

يأتي هذا الاضطراب في توقيت بالغ الحساسية، إذ تقل مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي حالياً عن 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وهو مستوى أدنى مما كان عليه في المرحلة ذاتها من العام الماضي، فيما تُعدّ ألمانيا وفرنسا الأكثر عرضةً للخطر.