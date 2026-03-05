وذكرت الوزارة أن الخسائر تصل إلى نحو 2.93 مليار دولار أسبوعياً، مع استمرار القيود ذات المستوى "الأحمر" التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية.

وتشمل هذه الإجراءات قيوداً واسعة على التنقل إلى أماكن العمل، إلى جانب إغلاق المدارس في عدة مناطق واستدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط للخدمة العسكرية.

وتؤثر هذه الإجراءات على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تعطل نشاط الشركات والأعمال اليومية وتحد من حركة العمالة والإنتاج.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتصاعد فيه المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، ما يزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي في إسرائيل.