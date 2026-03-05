وصعد خام برنت 1.53 دولار، أو 1.89 بالمئة، إلى 84.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار، أو 3.78 بالمئة، إلى 77.47 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع مع اتساع نطاق المواجهة العسكرية، بعدما استهدف هجوم أميركي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، فيما دعم جمهوريون في مجلس الشيوخ الحملة العسكرية التي أمر الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بشنها على إيران، بعد رفض مشروع قرار كان يسعى لوقف العمليات العسكرية دون تفويض من الكونغرس.

وفي جانب الإمدادات، ذكر مسؤولون لوكالة رويترز أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بسبب نقص مرافق التخزين وتعطل طريق تصدير رئيسي.

كما أعلنت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الخليج، حالة القوة القاهرة على صادرات الغاز، في حين تشير تقديرات إلى أن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل.

وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك الطاقة العالمي، بصورة شبه كاملة لليوم الخامس على التوالي.

وفي مذكرة للعملاء، أشار بنك "جيه بي مورغان" إلى أن إيران تجنبت حتى الآن استهداف معظم البنية التحتية الحيوية للطاقة، لكنها أبقت مخاطر الشحن عند مستويات مرتفعة للغاية، موضحاً أن نحو 329 ناقلة نفط عالقة حالياً في الخليج.