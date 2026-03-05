وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أوضح رايت أن إمدادات النفط العالمية ما زالت وفيرة، وأن الإنتاج الأميركي عند مستويات قياسية، ما يساعد على امتصاص الصدمة الحالية في الأسواق.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود قد يكون مؤقتاً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قادرة على تجاوز هذه المرحلة، واصفاً ما يحدث بأنه "مجرد عثرة على الطريق".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أدت فيه الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران والرد الإيراني اللاحق إلى تصاعد التوترات في المنطقة وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وفي هذا السياق، تعهد الرئيس الأميركي، "دونالد ترامب"، بتوفير تأمين ومرافقة بحرية للسفن التي تنقل الطاقة من المنطقة، في محاولة للحد من ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين حركة التجارة.

وأشار رايت إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيكون مؤقتاً، مؤكداً أن البحرية الأميركية تعتزم مرافقة ناقلات النفط عبر الممر البحري عندما تسمح الظروف العملياتية بذلك.

كما أوضح أن السفن التجارية لم تطلب حتى الآن مساعدة مباشرة من البحرية الأميركية في الخليج العربي، في وقت تركز فيه القوات الأميركية على العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.