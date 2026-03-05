ووفق بيانات جمعية السيارات الأميركية، ارتفع متوسط السعر بمقدار 14.7 سنت ليصل إلى 4.04 دولار للغالون، مسجلاً بذلك أكبر زيادة يومية منذ مارس 2022.

ويرتبط هذا الارتفاع بمخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في الإمدادات، مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط الذي يمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.

وأشار محلل أسواق الطاقة في شركة "GasBuddy"، "باتريك دي هان"، إلى أن متوسط أسعار الديزل قد يرتفع إلى ما بين 4.25 و4.45 دولار للغالون خلال الأيام المقبلة إذا استمرت التطورات الميدانية في الضغط على أسواق الطاقة.

ويُعد الديزل الوقود الأساسي لقطاعات النقل والشحن والصناعة في الولايات المتحدة، ما يجعل ارتفاع أسعاره عاملاً رئيسياً في زيادة تكاليف نقل السلع والإنتاج، الأمر الذي قد ينعكس سريعاً على أسعار السلع الاستهلاكية.