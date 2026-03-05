وخلال كلمة ألقتها في فعالية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، الخميس، أشارت غورغيفا إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة تفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات الاقتصادية حول العالم.

وأوضحت أن استمرار الصراع قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة أطول من عدم الاستقرار، في وقت تواجه فيه الحكومات تحديات مرتبطة بإدارة التضخم ودعم النمو والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وتأتي هذه التصريحات مع تصاعد المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً مع تعطل الشحن في مضيق هرمز والذي يمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز في العالم.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد منذ اندلاع حرب إيران، أنه يتابع التطورات عن كثب في ظل مخاوف من انعكاسات أوسع على التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي، بينما أشار مسؤولون في الصندوق إلى أن تقييم التأثير الاقتصادي الكامل للحرب سيعتمد على مدى اتساع نطاق الصراع ومدته.