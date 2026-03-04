ومنح البنك تصنيف "وزن ثقيل" لكل من: "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"بروج"، و"فيرتيغلوب"، في إشارة إلى توقعاته بأن تتفوق هذه الأسهم على نظيراتها في القطاع استناداً إلى تحليله للعوامل الأساسية.

وحدد "كانتور" أهدافا سعرية لأسهم الشركات الست تشير في المتوسط إلى ارتفاع بنحو 30 بالمئة مقارنة بمستويات تداولها عند بدء التغطية، مستندا إلى تقييمه للاتجاهات طويلة الأمد والدور المحوري لدولة الإمارات في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطاقة.

وسجلت أدنوك للغاز أعلى توقعات صعود بنسبة 38 بالمئة، تلتها أدنوك للحفر بنسبة 37 بالمئة، ثم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 33 بالمئة، وشركة الأسمدة فيرتيغلوب بنسبة 31 بالمئة، وأدنوك للتوزيع بنسبة 25 بالمئة، وأخيرا شركة البتروكيماويات بروج بنسبة 24 بالمئة.

وحددت كانتور الأسعار المستهدفة عند 4.70 درهم، و7 دراهم، و7.30 درهم، و3.50 درهم، و5 دراهم، و3.20 درهم على التوالي.

توقعات كبيرة

ويعني تصنيف "وزن ثقيل" في سوق الأسهم أن من المتوقع أن يتفوق أداء السهم على نظرائه في القطاع مستقبلاً، وأن يشكل وزناً أكبر من المعتاد داخل المحافظ الاستثمارية. وأوضحت كانتور أن وحدات أدنوك مرشحة لـ"التفوق على مجموعة الشركات النظيرة في القطاع"، استناداً إلى تحليلها، مشيرة إلى أن أهدافها السعرية تستند إلى "تقييم الاتجاهات طويلة الأجل والدور الحيوي للإمارات في سلسلة قيمة الطاقة العالمية".

11 مليار دولار حتى 2030

وحتى عام 2030، يتوقع كانتور استمرار قوة الطلب المحلي على الطاقة، وتحسن أطر توزيع الأرباح، وارتفاع أسعار الطاقة، وتسارع تبني التقنيات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز نظرتها الإيجابية طويلة الأجل.

وقال إنه "في ضوء هذه العوامل، قد يشهد قطاع الطاقة في الإمارات توليد نحو 11 مليار دولار من التدفقات النقدية الحرة بحلول نهاية العقد، بما يدعم عوائد مستدامة للمساهمين، بما في ذلك عائد توزيعات يتراوح بين 5% و6% حتى عام 2030".

وأضاف أن وحدات أدنوك تؤدي "دورا محوريا في قطاع الطاقة الإماراتي.. ضمن أحد أقل أنظمة الطاقة تكلفة وأكثرها كفاءة على مستوى العالم".

وتعد مجموعة أدنوك محركا رئيسيا لاقتصاد الإمارات، وتواصل توسيع عملياتها بما يتماشى مع الأهداف الصناعية والطاقة للدولة. وكانت نتائجها المالية لعام 2025 قد سجلت أرقاما قياسية عبر محفظتها المدرجة، إذ بلغت الإيرادات 51.8 مليار دولار، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات.