وشهدت الشركة التي تتخذ من ليفركوزن مقرا لها، انخفاض المبيعات بواقع 2.2 بالمئة إلى 45.6 مليار يورو رغم أن المبيعات المعدلة بلغت 1.1 بالمئة مع مراعاة تحويلات العملة.

وفي فبراير، أعلنت باير أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 7.25 مليار دولار في دعوى جماعية في الولايات المتحدة تتعلق بمبيد الأعشاب راوند أب الذي يحتوي على الجليفوسات الكيميائي.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع باير تحقيق نتائج مستقرة في 2026. وبعد مراعاة تأثير العملة، توقعت الشركة تحقيق مبيعات تتراوح بين 45 إلى 47 مليار يورو في 2026 وأرباح تشغيلية تتراوح بين 9.6 إلى 10.1 مليار يورو، وهو تقريبا نفس المستوى في 2025.

وفي مطلع العام كانت الشركة لديها نحو 88 ألف موظف أي أقل بواقع خمسة لاف من عددهم في العام السابق.