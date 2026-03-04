وأدت الضربات الإسرائيلية والأميركية على أهداف إيرانية إلى اندلاع هجمات في مختلف أنحاء الخليج. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مسؤول في الحرس الثوري قوله إن مضيق هرمز جرى إغلاقه، محذرا من استهداف أي سفينة تحاول العبور.

وتوقع بنك جيه.بي مورغان أن تتوقف إمدادات النفط الخام من العراق والكويت في غضون أيام إذا ظل مضيق هرمز مغلقا، مقدرة خسائر في الإمدادات تصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا.

ورفعت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة (إيه.إن.زد) توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل وتوقعاتها للغاز الطبيعي المسال إلى 17 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للربع الأول من 2026، بحسب وكالة رويترز.

ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت للربع الثاني من 2026 بمقدار 10 دولارات إلى 76 دولارا للبرميل، وتسعة دولارات لخام غرب تكساس الوسيط إلى 71 دولارا. وعدل توقعاته للربع الرابع من 2026 لخام برنت إلى 66 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولارا.

وارتفع خاما برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من خمسة بالمئة أو أكثر في الجلستين الماضيتين. و بلغ خام برنت في وقت سابق 85.12 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024.