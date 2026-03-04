وبلغ متوسط السعر على مستوى البلاد 2.054 يورو للتر في ذروة الأسعار صباح الأربعاء عند الساعة 07:15 (بالتوقيت المحلي)، حسبما أفاد نادي السيارات الألماني "إيه دي إيه سي" ردا على استفسار.

غير أن السعر قد ينخفض مرة أخرى خلال اليوم، إذ بلغ عند الساعة 08:30 صباحا نحو 1.991 يورو. وفي الأيام العادية يكون البنزين والديزل في الصباح أغلى عادة بأكثر من 10 سنتات مقارنة بالمساء، إلا أن الارتفاع السريع الأخير طغى جزئيا على هذا النمط.

كما ارتفع سعر البنزين الممتاز من نوع "إي10" بشكل ملحوظ وبلغ في ذروة الأسعار صباحا 1.995 يورو للتر، غير أن الزيادة لم تكن بنفس قوة ارتفاع سعر الديزل، الذي يتفاعل - بحسب نادي السيارات الألماني - بشكل أكثر حساسية مع الأزمات.

وظهرت تداعيات الحرب بشكل مباشر في محطات الوقود؛ حيث سجلت الأسعار في مطلع الأسبوع ارتفاعاً حاداً بعد زيادة بدأت بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت أسعار الوقود وصلت أمس الأحد بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ ربيع عام 2024 وفقاً للمتوسط اليومي على مستوى ألمانيا.

ورغم أن الزيادة خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت محدودة بواقع 1.6 سنت لبنزين إي 10 و1.3 سنت للديزل، فإن وتيرة الارتفاع تسارعت بشدة الإثنين الماضي، مما دفع بأسعار الديزل للوصول إلى أعلى متوسط يومي لها منذ عام 2023.

ويرى الخبراء أن الاتجاه التصاعدي قد يستمر؛ حيث صرح كريستيان لابرر خبير سوق الوقود في نادي السيارات الألماني، بالقول:" إذا لم تتراجع أسعار النفط قريباً، فإن منحنى الارتفاع قد يستمر خلال الأيام القادمة".

ورأى أن هناك مع ذلك بارقة أمل على المدى المتوسط — بشرط هدوء الأوضاع في منطقة الخليج — نظراً لإعلان منظمة "أوبك+" عن نيتها زيادة كميات الإنتاج. لكن لا يبدو أن هناك تحسناً سريعاً في الأفق، حيث أضاف الخبير: "بينما تنتقل زيادات أسعار النفط بسرعة كبيرة إلى محطات الوقود، فإن انعكاس انخفاض الأسعار عادة ما يستغرق وقتاً أطول".