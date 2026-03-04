وارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية لليوم الثالث على التوالي (إذ قفزت بنحو 80 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي) ، وجاء تداولها قرب أعلى مستويات لها منذ عام 2023 ، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة للغاية مقارنة بتلك التي تم تسجيلها في وقت سابق هذا الأسبوع، حسب وكالة بلومبرغ نيوز الأربعاء.

وبينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستؤمن، وترافق السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال، لا تزال التفاصيل المتعلقة بهذا الخطة غير واضحة.

وتتصاعد المخاوف من حدوث اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز العالمية وسط تصاعد الهجمات الجديدة في الشرق الأوسط، وتعرض البنية التحتية الرئيسية للطاقة لخطر واسع جراء الصراع، مما ينذر بصدمة هي الأشد منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، الذي قلب موازين تجارة الطاقة العالمية.

في موازاة ذلك، رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار الغاز الأوروبي لشهر أبريل 2026 إلى 55 يورو لكل ميغاوات في الساعة. كما نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن خبراء، ومنهم روس ويينو من "إس آند بي غلوبال إنرجي"، توقعاتهم باستمرار التقلبات السعرية الجوهرية مع تقييم الشركات لحجم الخسائر في محافظ إمداداتها، مؤكدين أن المشترين في أسواق آسيا والمحيط الهادئ سيكونون الأكثر "عدوانية" في عمليات الشراء الفورية لتأمين احتياجاتهم.

وقال هويبرت فيجيفينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم إي تي" السويسرية، إن "أمن الإمدادات قد يصبح قضية تؤرق أوروبا مرة أخرى"، خاصة مع تداول العقود الهولندية (المعيار الأوروبي) بارتفاع قدره 28 بالمئة لتصل إلى 57.19 يورو لكل ميغاوات في الساعة.