ويهدف هذا الاندماج إلى تأسيس مجموعة إعلامية وترفيهية عالمية تعمل تحت اسم Banijay ، وتضم محفظة إنتاجية متنوعة وأصولاً إبداعية نوعية تعزز حضورها في الأسواق الدولية وترسخ مكانتها في قطاع الإعلام والترفيه عالمياً.

وبموجب الشراكة، سيتقاسم الطرفان ملكية المجموعة الجديدة مناصفة بحصة تبلغ 50% لكل منهما، فيما ستواصل Banijay Group، المدرجة في بورصة أمستردام، توحيد النتائج المالية للمجموعة الجديدة ضمن قوائمها.

وعقب استكمال الصفقة، سيتولى ماركو باسيتي، الرئيس التنفيذي الحالي لـBanijay Entertainment ، منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الجديدة، فيما ستشغل جين تيرتون، الرئيس التنفيذي الحالي لـAll3Media ، منصب نائب الرئيس التنفيذي. كما سيشغل جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لـ RedBird IMI، منصب رئيس مجلس الإدارة.

وتضم المجموعة أعمالاً بارزة حققت انتشاراً عالمياً واسعاً، من بينها The Traitors وBig Brother وSurvivor وPeaky Blinders وGogglebox وHouse of Guinness وThe Assassin والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار Hamnet، إلى جانب الإنتاجات المسرحية مثل العمل الحائز على جوائز متعددة.The Lehman Trilogy

ترسيخ الريادة في الأسواق العالمية

يمثل هذا الدمج خطوة استراتيجية لتعزيز موقع المجموعة في صدارة صناعة المحتوى عالمياً، عبر:

توسيع نطاق الحضور العالمي في قطاع الترفيه.

استقطاب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها.

الارتكاز إلى ملكية قوية لحقوق الملكية الفكرية ضمن محفظة محتوى عميقة ومتنوعة، تجمع أبرز العلامات الإبداعية تحت مظلة واحدة، لتؤسس بذلك أحد أكبر كتالوجات المحتوى في القطاع، يضم أكثر من 260 ألف ساعة من المحتوى متعدد الأنواع، بما في ذلك نحو 45 صيغة إنتاجية جرى تنفيذها في أكثر من ثلاث مناطق خلال عام 2025.

تعزيز العلاقات مع منصات البث العالمية، من خلال الجمع بين تنوع Banijay Entertainment وانتشار All3Media القوي في الأسواق الناطقة بالإنجليزية، ولا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تسريع استثمار الملكية الفكرية وابتكار مصادر إيرادات جديدة عبر التوسع في التجارب الرقمية والفعاليات الحية، مستفيدين من تكامل القدرات الرقمية لدى Little Dot Studios وBanijay Rights، إلى جانب خبرات Banijay Live في العروض والتجارب الحية.

وإلى جانب ما تتيحه الصفقة من فرص نمو استراتيجية، من المتوقع أن يحقق الدمج تخفيضات سنوية في التكاليف التشغيلية تُقدّر بنحو 50 مليون يورو. ومن المرتقب أن يتحقق الأثر الكامل لهذه التخفيضات خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً من إتمام الصفقة.

تفضي هذه الصفقة إلى إعادة استثمار كامل حصة RedBird IMI في All3Media ضمن المجموعة الموحّدة الجديدة، من خلال تحويلها بالكامل إلى رأس المال. ويترتب على ذلك تدفّق نقدي إجمالي لصالح Banijay Group بقيمة 796 مليون يورو، يشمل دفعة بقيمة 625 مليون يورو من RedBird IMI إلى Banijay Group، إضافة إلى توزيعات أرباح قبل إتمام الصفقة بقيمة 171 مليون يورو قامت Banijay Entertainment بسدادها إلىBanijay Group ، بما يعكس التقييمات المتفق عليها لكل من All3Media و Banijay Entertainmentلأغراض هذه الصفقة. ويؤكد هذا الهيكل المالي طبيعة الشراكة طويلة الأمد بين اثنين من رواد صناعة الترفيه، ويعكس توافقاً كاملاً في الرؤية حيال خلق القيمة المستقبلية.

وعلى أساس افتراضي، كان من المتوقع أن تسجل المجموعة الجديدة إيرادات تتجاوز 4.4 مليار يورو وأرباحاً تشغيلية معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 690 مليون يورو خلال عام 2024، مما يرفع إجمالي إيرادات Banijay Group الافتراضية إلى 7.4 مليار يورو، وأرباحها التشغيلية المعدلة إلى 1.5 مليار يورو. ومن المتوقع أن يبلغ معدل الرافعة المالية لـ Banijay Group بعد إتمام الصفقة نحو ثلاثة أضعاف، وذلك بحلول نهاية عام 2026.

وتبقى الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية المعتادة، ومن المتوقع استكمالها بحلول خريف 2026.

رؤية قيادية تؤسس للمرحلة المقبلة

ويعكس هذا الاندماج تقاطع الرؤى الاستراتيجية للطرفين تجاه مستقبل قطاع الإعلام والترفيه عالمياً، في مرحلة تتسارع فيها وتيرة التحول الرقمي وتتعمق فيها الحاجة إلى منصات إنتاجية ذات حضور دولي واسع وملكية فكرية قوية.

وفي هذا السياق، قال جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لـRedBird IMI : "عندما أسسنا RedBird IMI قبل ثلاثة أعوام، كانت رؤيتنا بناء شركة ترفيه عالمية متنوعة تخاطب الجمهور عبر الأعمال الدرامية وغير الدرامية والفعاليات الحية والمنصات الرقمية. ومع دمج Banijay Entertainment وAll3Media، نحقق هذه الرؤية ونتطلع إلى شراكة وثيقة مع فريق Banijay بأكمله."

من جهته، أكد ستيفان كوربيت، رئيس:Lov Group Invest "يسعدنا مواصلة قيادة مسار التوحيد في قطاع الإنتاج المستقل من خلال هذا الدمج الذي يعزز مكانتنا العالمية. كما نعتز بالشراكة مع RedBird IMI لما يجمعنا من رؤية مشتركة لمستقبل هذا القطاع."

من جانبه أكد فرانسوا رياحي، الرئيس التنفيذي لـ :Banijay Group "تمثل هذه الصفقة خطوة حاسمة في استراتيجية Banijay Group لتعزيز موقعها الريادي في قطاع الترفيه عالمياً. ويتميز كل من Banijay Entertainment وAll3Media بتكامل واضح على مستوى المنصات والأصول الإبداعية والطموح الدولي. وتأتي هذه العملية امتداداً لنهجنا في قيادة عمليات التوحيد عبر مختلف أنشطتنا، كما تجلى أخيراً في الاستحواذ على Tipico في قطاع المراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت."

بدوره، أشار ماركو باسيتي، الرئيس التنفيذي لـBanijay Entertainment ، قائلاً: "منذ تأسيسها، ارتكزتBanijay على ثقافة ريادة الأعمال والطموح والإبداع. وفي المرحلة المقبلة، تبقى هذه الركائز أساس التزامنا ببناء شركة إعلام وترفيه قادرة على المنافسة والاستدامة على الساحة العالمية، من خلال استقطاب أفضل المواهب، والاستثمار في تطوير الأفكار وبناء الامتيازات والفعاليات الحية المستقبلية، إضافة إلى تبني التقنيات والمنصات والمسارات الجديدة للوصول إلى الجمهور، بما يعزز موقعنا كمجموعة ترفيهية عالمية متنوعة."

من جانبها قالت جين تيرتون، الرئيس التنفيذي لـAll3Media : "منذ انطلاقها كشركة ناشئة عام 2003، نجحت All3Media في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الإبداعية الرائدة عالمياً. قبل كل شيء، نحن مجموعة يجتمع فيها التميز الإبداعي والنجاح التجاري في منظومة واحدة. نحتفي بالمواهب ونؤمن بقيمة التعاون والطموح والابتكار في تطوير وإنتاج أعمال متميزة، مع تحقيق عوائد مالية قوية في الوقت ذاته. وأتطلع إلى العمل مع ماركو خلال هذه المرحلة الجديدة والمهمة، التي تنطلق فيها All3Media وBanijay نحو آفاق أوسع من النمو والفرص."

بناء منصة محتوى عالمية بمحفظة أوسع وعلامات رائدة

يمثل دمج Banijay Entertainment وAll3Media خطوة استراتيجية لكل من Banijay Group وRedBird IMI نحو تأسيس مجموعة عالمية رائدة في صناعة المحتوى، عبر توسيع خط إنتاج غني ومتجدد، وتعزيز قاعدة المواهب الإبداعية المتميزة، مع الحفاظ على نموذج إنتاج قائم على روح المبادرة والاستقلالية الإبداعية.

وفي ظل تسارع موجة الاندماجات بين كبرى المجموعات العالمية، يوفر هذا الدمج منصة عالمية متكاملة تتيح التعامل مع الشركاء على أسس أكثر توازناً، مع ترسيخ الاستقلال الإبداعي وضمان استدامته على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تضم المجموعة الجديدة أكثر من 170 علامة إبداعية في 25 دولة، مع حضور في جميع الأسواق الرئيسية الناطقة بالإنجليزية، وتوزيع محتوى في ما يقارب 250 إقليماً حول العالم. كما ستتجاوز مكتبتها المشتركة 260 ألف ساعة من المحتوى، مع إنتاج سنوي يقارب 20 ألف ساعة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر منصات المحتوى المستقل عالمياً، بمحفظة واسعة من حقوق الملكية الفكرية تمتد عبر الأعمال الدرامية وغير الدرامية والوثائقية والتاريخ الطبيعي، مدعومة بسجل مثبت في ابتكار وتنمية علامات ترفيهية عالمية راسخة.

تكامل استراتيجي يواكب التحولات السريعة للقطاع

تعزيز الحضور في منصات البث التدفقي عبر توسيع الإنتاج باللغة الإنجليزية

تجمع المجموعة الجديدة بين الانتشار العالمي والمكانة المتقدمة لـ Banijay Entertainment كشريك رئيسي لمنصات البث، والكتالوج القوي للمحتوى الناطق باللغة الإنجليزية لدى All3Media وعلاقاتها الراسخة مع أبرز المنصات العالمية. وبهذا، ترسخ موقعها كأكبر استوديو ناطق بالإنجليزية خارج الولايات المتحدة، وتعزز مكانتها كشريك مفضل للمنصات العالمية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تحقق فيه All3Media نحو 80% من إيراداتها الإنتاجية من محتوى باللغة الإنجليزية، مع حضور قوي في الأسواق الناطقة بها، لا سيما في المملكة المتحدة في مجالي الدراما والبرامج غير الدرامية، إضافة إلى موقع متقدم في الولايات المتحدة ضمن فئة البرامج غير الدرامية. ومن شأن الدمج توسيع الانكشاف على الأسواق والمنصات المحركة للطلب العالمي، وتعزيز القدرة على التفاوض بشأن تكليفات متعددة الأقاليم، وتعظيم استثمار حقوق الملكية الفكرية، وتقديم محتوى عالي الجودة يلبي احتياجات الأسواق الدولية.

تسريع تحقيق العائدات الرقمية وابتكار مصادر دخل جديدة

سيسهم الدمج في تنويع عروض Banijay Group والوصول إلى شرائح جماهيرية أوسع، بما يفتح آفاقاً جديدة للإبداع وتحقيق العائدات ضمن المنظومة الرقمية واقتصاد صناع المحتوى. ومن خلال الجمع بين القدرات الرقمية الحائزة على جوائز لدى Little Dot Studios التابعة لـAll3Media ، وإمكانات التوزيع والحقوق لدى Banijay Entertainment عبر Banijay Rights، ستنشأ منظومة رقمية متكاملة من الجيل الجديد تمتد عبر المنصات الاجتماعية ومنصات FAST ومنصات .OTT

وتتمتع Little Dot Studios بخبرة راسخة في ربط حقوق الملكية الفكرية المتميزة بالجمهور الرقمي، إذ تدير شبكة تضم أكثر من 135 قناة مملوكة ومدارة، وأكثر من ألف قناة رقمية عبر أكثر من 200 منصة وعلامة رائدة، إضافة إلى مكتبة تتجاوز 25 ألف ساعة من المحتوى. كما تحقق المنصة أكثر من 11 مليار مشاهدة عضوية شهرياً، وتضم أكثر من 930 مليون مشترك عبر منصات رئيسية تشمل يوتيوب وتيك توك وميتا وروكو.

تطوير تجارب حية وغامرة قائمة على حقوق ملكية متميزة

ستُوسّع هذه الصفقة نطاق الوصول إلى محفظة حقوق الملكية الفكرية المتميزة لدى الطرفين، بما يمكّن المجموعة الجديدة من تعزيز إنتاج المحتوى عالي الجودة واستحداث مصادر إيرادات مبتكرة قائمة على التجارب الحية، إلى جانب إطالة دورة حياة الأصول الإبداعية وتعظيم قيمتها التجارية، بالاستفادة من خبرة Banijay Entertainment في مجالي التجارب الحية والتفاعلية، من خلال ذراعيهاBalich Wonder Studios و .Banijay Live Studiosكما ستستفيد المجموعة الجديدة من سجلBanijay Entertainment في تحويل حقوق الملكية الفكرية إلى تجارب حية نوعية، كما يتجلى في تطوير تجربة Black Mirror بتقنيات الواقع الافتراضي.

شراكة موحدة تجمع رواد الابتكار في قطاع الترفيه والخبرة القيادية والمواهب العالمية تحت مظلة واحدة

شراكة موحدة تجمع الرؤية الريادية بالخبرة المؤسسية

تجمع هذه الصفقة بين سجل حافل في تأسيس وتوسيع منصات ترفيه عالمية، وخبرة راسخة في التكامل والدمج المؤسسي لدى Banijay Entertainment وAll3Media. وتقوم الشراكة على موازنة دقيقة بين توحيد القدرات وتعزيز الكفاءة التشغيلية من جهة، والحفاظ على الاستقلال الإبداعي وروح ريادة الأعمال القائمة على الابتكار من جهة أخرى، بما يرسخ أسس خلق قيمة مستدامة في صناعة ترفيه عالمية تشهد تحولات متسارعة.

استقطاب المواهب الإبداعية والحفاظ عليها

ينطلق هذا التحالف من قناعة مشتركة بأن رأس المال الإبداعي هو المحرك الأساسي للنمو. إذ تجمعBanijay Entertainment و All3Mediaبين منظومتين إبداعيتين متكاملتين، وشبكة علاقات ممتدة مع نخبة من أبرز المنتجين والكتاب والمواهب أمام الكاميرا وخلفها. وقد شمل تعاون الطرفين أخيراً أسماء بارزة من بينها ديفيد أتينبورو، وجورج كاي، وستيفن نايت، وجيمس نورتون، وإيفا لونغوريا.

ويتمتع الطرفان بسجل حافل بالتميّز الإبداعي، تُوّج بعدد كبير من الجوائز والترشيحات العالمية، من بينها الأوسكار والإيمي والبافتا، مما يعكس عمق الخبرات والطموح الإبداعي الذي يشكل ركيزة هذه الصفقة. فمنذ عام 2020، حصدا معاً أكثر من 3500 جائزة وترشيح عبر مختلف الجوائز العالمية.

ومن خلال توحيد منظومتيهما الإبداعيتين، ستعزز المجموعة الجديدة نطاق الوصول إلى نخبة المواهب عبر مختلف الأسواق والأنواع والصيغ، من المحتوى المتميز إلى التجارب الرقمية والحية والتفاعلية، بما يوفر منصة مستقلة ومستدامة لدعم تطوير وتمويل واستثمار حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، وبما يرسخ حضوراً طويل الأمد في قطاع سريع التطور.

الخطوات التالية والجدول الزمني

تخضع الصفقة المقترحة للموافقات التنظيمية المعتادة، ومن المتوقع استكمالها بحلول خريف عام 2026.