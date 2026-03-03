وفي مذكرة صدرت اليوم الثلاثاء، أشار البنك إلى أن إغلاق الممر البحري الحيوي، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، سيشكل صدمة مباشرة للأسواق ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وأضاف أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يفاقم مشكلات الإمدادات، ويؤدي إلى اختناقات في أسواق المعادن، خصوصاً الألمنيوم، مع انعكاسات محتملة على الأسعار العالمية.

ويأتي التحذير في وقت تتصاعد فيه المواجهة العسكرية في المنطقة، وسط اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز وارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة.