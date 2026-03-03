وخسر المؤشر بحلول منتصف نهار الثلاثاء 3.5 بالمئة ليصل إلى 23 ألفا و772 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. ومنذ بداية الأسبوع، بلغ إجمالي التراجع أكثر من ألف و500 نقطة أو 6 بالمئة.

كما يجرى التنبؤ بتراجعات قوية جديدة في وول ستريت وبورصة ناسداك. ويغذي ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والتضخم. ويتوقف الكثير على مدة استمرار الحرب.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد ند بورز 500 بنسبة 1.5%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، كما هبطت عقود ناسداك أكثر من 2 بالمئة.

وتراجع مؤشر "إم داكس" لأسهم الشركات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمئة إلى 30 ألفا و302 نقطة، ليهبط دون مستوى 30 ألف نقطة. كما خسر مؤشر "يوروستوكس 50" القياسي لمنطقة اليورو 3.4 بالمئة.

وتتزايد بين المستثمرين المخاوف من أزمة طاقة بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ويكتسب مضيق هرمز، بصفته ممرا رئيسيا للنفط والغاز، أهمية محورية في هذا السياق، حيث أغلقته إيران.

وكتب خبراء بنك "نورد إل بي" الألماني: "كلما طالت التدخلات واتسعت الهجمات لتشمل دولا أخرى في المنطقة، ارتفع خطر تحول ذلك إلى حدث حقيقي ومثقل لكاهل أسواق رأس المال".

وأشار بنك "كومرتس بنك" الألماني إلى مخاطر تضخمية أيضا في ضوء ارتفاع أسعار النفط، مرجحا تجاوز أسعار النفط 100 ‌دولار للبرميل إذا تم إغلاق مضيق هرمز ‌بالكامل ‌وانخفضت ⁠الإمدادات بنسبة 20 بالمئة نتيجة ⁠لذلك.

وفي مؤشر داكس، انهارت أسهم شركة "بايرسدورف" بأكثر من 18 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام. وتتوقع مجموعة السلع الاستهلاكية نموا محدودا للغاية خلال العام الجاري.

وانتقد المحللون توقعات الشركة الضعيفة للربع الأول من العام وللعام ككل.