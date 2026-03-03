وقال كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه "من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية بسبب إغلاق مضيق هرمز".

وأوضح دميترييف، في تعليق نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي نقلته وكالة سبوتنيك، أن الأسواق الزراعية، وعلى رأسها الأسمدة، تعتمد بشكل كبير على الشحنات التي تمر عبر المضيق، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب.

وأشار إلى أن نسبة معتبرة من مكونات الأسمدة يتم توريدها عبر هذا الممر البحري الحيوي، ما يعني أن أي تعطّل فيه قد ينعكس سريعًا على سلاسل الإمداد الزراعية العالمية، ويزيد من تقلبات الأسعار.

تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد إبراهيم جباري، قد أعلن الاثنين أن مضيق هرمز "تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي سفينة تحاول العبور"، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

وأضاف جباري أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لما وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكداً أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة والتجارة، وأي اضطراب فيه قد يطلق موجة جديدة من التقلبات في أسواق السلع حول العالم.