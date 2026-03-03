وارتفعت أسعار عقد "تي تي إف" الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، بأكثر من 40 في المئة بعدما ارتفعت حوالى 50 في المئة أمس الاثنين (ليسجل مكاسب بنحو 90 بالمئة في يومين) عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال اثر هجمات إيرانية على منشآت للطاقة لديها.

في الأثناء، تراجعت البورصات الأوروبية أكثر مع بدء التداول. وانخفض مؤشر "داكس" في فرانكفورت بنسبة 2% بينما تراجع مؤشر "كاك 40" في باريس بنسبة 1,8%.

كما خسر مؤشر "فايننشال تايمز 100" 1,4% من قيمته.

وقد ارتفع سعر خام برنت النفطي بأكثر من 4% ليسجّل 81 دولارا للبرميل في تعاملات بعد الظهر في آسيا الثلاثاء، على خلفية الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وتكبدت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية خسائر كبيرة مع تركيز المستثمرين على تداعيات حرب إيران على إمدادات الطاقة.