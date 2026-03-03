وقال الصندوق إن التصعيد أدى بالفعل إلى اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وزيادة في تقلبات الأسواق المالية.

وأضاف أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي الكامل سواء على اقتصادات المنطقة أو على مستوى الاقتصاد العالمي، موضحاً أن حجم التأثير سيعتمد على نطاق الصراع ومدته.

وتأتي تصريحات الصندوق بعد أيام من ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، وردود إيرانية شملت هجمات على بنى تحتية للطاقة في دول الخليج، إلى جانب تعطّل واسع في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

كما أعلنت عدة دول وشركات طاقة تعليق أو تقليص أنشطة إنتاج وشحن، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات.

ويضع الصندوق عادة في تقديراته مسارات أسعار الطاقة والتجارة العالمية كعوامل أساسية تؤثر في معدلات النمو والتضخم، وهو ما يجعل تطورات الحرب الحالية محط متابعة مباشرة من المؤسسة الدولية.