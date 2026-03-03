وقال ممثل عن الشركة لوكالة "رويترز" إن أعمال الصيانة الشاملة ستستمر شهراً خلال مارس، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو 20 بالمئة.

وتُعد المصفاة، المصممة لمعالجة 800 ألف برميل يومياً، من بين الأكبر في الصين، وكانت قد عملت في فبراير بأكثر من طاقتها الاسمية، بحسب مصادر في القطاع.

ويأتي القرار في وقت توقفت فيه تقريباً جميع عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بعد تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وتعتمد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل كبير على خام الشرق الأوسط، إذ تشير تقديرات قطاع الصناعة إلى أن نحو نصف وارداتها يأتي من المنطقة.

كما أفادت بيانات شركة "فورتكسا" لتتبع ناقلات النفط بأن 75 إلى 80 بالمئة من مشتريات "تشجيانغ" تأتي من الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في الشركة إن خطط الصيانة كانت مقررة مسبقاً خلال مارس وأبريل، إلا أنه تم تقديم موعدها في ظل الظروف الحالية.

وتتوقع مصادر في الصناعة أن تؤدي الضغوط المستمرة على الإمدادات وارتفاع أسعار النفط إلى دفع مصافٍ أخرى إلى خفض معدلات التشغيل إذا طال أمد الاضطرابات.