وقال بوين للصحفيين إن أستراليا تمتلك احتياطيات تكفي لمدة 36 يوماً من البنزين، و34 يوماً من السولار، و32 يوماً من وقود الطائرات، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف: "لا داعي للذهاب إلى محطات الوقود والتزود بالوقود".

وتأتي التصريحات في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بمخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجمات إسرائيلية على لبنان وردود إيرانية استهدفت بنى تحتية للطاقة في دول الخليج وناقلات نفط في مضيق هرمز.

وأشار بوين إلى أن أسعار البنزين قد تتعرض لضغوط نتيجة صعود النفط، لكنه أكد أن الجهات التنظيمية ستتدخل في حال رصد أي تلاعب بالأسعار، في محاولة لاحتواء أثر التقلبات العالمية على المستهلكين المحليين.