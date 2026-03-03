وقال ليسكور للصحفيين إن الوضع لا يستدعي القلق، مضيفاً: "دعونا لا نخلق مشكلة غير موجودة، لا يوجد داعٍ لتهرعوا إلى محطات الوقود".

وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة عقب تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط، وما رافقها من اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى طمأنة المستهلكين ومنع أي موجة شراء بدافع الذعر قد تؤدي إلى ضغوط غير ضرورية على الإمدادات المحلية، في وقت تؤكد فيه السلطات استمرار توافر المخزونات بشكل طبيعي.

وكان بنك "غولدمان ساكس" قد رفع توقعاته لأسعار الغاز على عقود "تي.تي.إف" الهولندية للربع الثاني من العام الجاري إلى 45 يورو لكل ميغاواط ساعة، مقارنة بـ36 يورو في تقديراته السابقة.

وفي مذكرة مؤرخة الاثنين، أرجع البنك التعديل إلى تعطل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، ما يزيد الضغوط على سوق تعاني بالفعل من هشاشة في جانب الإمدادات.