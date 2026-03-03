وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 5305.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع عقب الضربات التي نُفذت مطلع الأسبوع.

في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.3 بالمئة إلى 5326.40 دولار.

الدولار أقوى

وحافظ الدولار على تداوله قرب أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع، مدعوماً بتزايد الطلب على الأصول الآمنة وتوخي الحذر في الأسواق.

وعادة ما يؤدي صعود العملة الأميركية إلى تقليص جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، نظراً لتسعيره بالدولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"، إن المخاوف التضخمية دعمت الدولار لكنها شكلت ضغطاً على الذهب، مضيفاً أن الأسعار كان يمكن أن تكون أعلى لولا قوة العملة الأميركية منذ تصاعد الصراع.

إغلاق مضيق هرمز

على الصعيد الجيوسياسي، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير في الحرس الثوري تأكيده إغلاق مضيق هرمز، مع تحذير من استهداف أي سفينة تحاول عبور الممر الحيوي، في خطوة تُعد الأكثر صراحة منذ إعلان إغلاقه يوم السبت.

ويهدد إغلاق المضيق، الذي تمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، بتعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الخام، وسط تحذيرات من موجة هجمات جديدة أشار إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون تقديم تفاصيل.

التصعيد العسكري، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى في إيران وإسرائيل ولبنان، تسبب أيضاً في اضطراب واسع لحركة النقل الجوي العالمي وتعليق الملاحة في المضيق.

المعادن النفيسة

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة بنسبة 5.8 بالمئة إلى 84.25 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في الجلسة السابقة.

كما هبط البلاتين 4.4 بالمئة إلى 2200.89 دولار، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1745.26 دولار.