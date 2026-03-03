يعكس هذا التوجه مرحلة جديدة تُعرف بـ"القوة الأميركية غير المقيدة"، التي تقوم على فرض المعادلات الاستراتيجية مباشرةً، مع تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية كالعقوبات والضغوط الاقتصادية أو القيود القانونية الدولية.

تتسم المرحلة الراهنة بتركيز الولايات المتحدة على تحقيق أهداف محددة عبر ضربات سريعة ومباشرة، بعيداً عن الحروب الطويلة أو المفتوحة، مع الحفاظ على التفوق العسكري والتكنولوجي كأداة أساسية لفرض إرادتها.

في الوقت نفسه، يطرح هذا التوجه أسئلة مهمة حول تأثيره على استقرار الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى ردود فعل الحلفاء والخصوم على حد سواء، مما يجعل فهم تفاعلات هذه السياسة ضرورة لفهم المشهد الجيوسياسي الراهن.

في هذا السياق، يشير تقرير لـ "بلومبيرغ"، إلى أن:

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطالما صرّح بأن الولايات المتحدة قد انتهت من بناء الدول. والآن، تبنى شكلاً من أشكال التدخل يُعيد إلى الأذهان حقبة أميركية سابقة: استهداف قادة الخصوم علناً بالقتل أو الاعتقال، مع تقديم تفاصيل قليلة حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التداعيات.

قبل أسابيع قليلة، ألقت القوات الأميركية القبض على رئيس فنزويلا في غارة جوية مفاجئة.

"بإصداره أوامر بشن ضربات على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في نهاية هذا الأسبوع، يكون ترامب قد تجاوز الحدود".

يُشكّل هذا التصعيد وعواقبه غير المتوقعة اختباراً لأسعار النفط ومدى تقبّل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية.

الرسالة واضحة لا لبس فيها: لا ينبغي لأي خصم أجنبي تقريباً أن يشعر بالأمان، باستثناء ربما من يمتلكون أسلحة نووية.. سيتعين على المنافسين التعامل مع شكل أكثر تحرراً من القوة الأميركية، وهو شكل يقول النقاد إنه يحطم القيود القانونية التي طالما طالبت بها واشنطن الآخرين.

وينقل التقرير عن مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، بيتر ريكيتس، قوله: "يبدو أن ترامب أصبح مستعداً بشكل مثير للقلق لاستخدام القوة العسكرية الأميركية الهائلة، ودون أي قيود، مسترشداً فقط بما يراه مصالح أميركية في أي لحظة معينة.. هذا النهج القائم على مبدأ (القوة هي الحق) يُرسي سابقة خطيرة، حيث يمكن لأية دولة أن تشعر بحرية مهاجمة زعيم أي دولة أخرى، وهو بالضبط ما كان يهدف ميثاق الأمم المتحدة إلى منعه".

"السلام عبر القوة"

تعليقاً على ذلك المشهد، يقول خبير العلاقات الدولية والشؤون الأميركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

إن توصيف المرحلة الراهنة بأنها "عصر القوة الأميركية غير المقيدة" يعكس تحولا جوهريا في العقيدة الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبنّت مبدأ "السلام عبر القوة" كمرتكز رئيسي لسياستها الخارجية.

ترامب في ولايته الأولى (2017–2021) لم يكن يميل إلى التوسع في استخدام القوة العسكرية المباشرة، بل اعتمد بشكل أساسي على أدوات الضغط الاقتصادي، وعلى رأسها العقوبات، كما حدث بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، حيث انسحب منه في مايو 2018 وفرض استراتيجية "الضغوط القصوى" على طهران، ما أدى إلى تضييق اقتصادي حاد على النظام الإيراني.

المشهد تغيّر في الولاية الثانية، حيث أصبحت القوة العسكرية أداة مفضلة ومباشرة في إدارة الأزمات.

برز ذلك في الضربات ضد أهداف لتنظيم داعش في سوريا، ثم في التدخل العسكري خلال المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية في يونيو 2025، حين استخدمت الولايات المتحدة قاذفات B-52 لاستهداف منشآت نووية إيرانية في مواقع رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان.

ويشير إلى أن الاستراتيجية الحالية تقوم على توجيه ضربات سريعة وخاطفة، مع تجنب الانخراط في حروب طويلة أو مفتوحة، بحيث يتم استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف محددة ضمن إطار "فرض السلام بالقوة". كما يلفت إلى أن واشنطن وسّعت نطاق أهدافها ليشمل، إلى جانب تقويض البرنامج النووي الإيراني، استهداف برنامج الصواريخ الباليستية والقدرات البحرية، بل وطرح هدف تغيير النظام.

ويؤكد أن مفهوم "القوة غير المقيدة" لا يقتصر على التفوق العسكري فحسب، بل يمتد -وفق رؤية الإدارة الأميركية- إلى التحرر من القيود التقليدية للقانون الدولي أو اعتبارات السيادة في بعض الحالات، كما ظهر في ملفات إيران وفنزويلا وغيرها. ويرى أن زيادة الإنفاق الدفاعي الأميركي، الذي اقترب من تريليون دولار، إلى جانب تطوير أسلحة ذكية ومتقدمة، يعزز هذا التوجه.

ويختم بالقول إن الإدارة الأميركية تعتقد بأن تفوقها العسكري والتكنولوجي يمنحها هامش حركة واسعاً في إدارة الصراعات الدولية، ما يعكس مرحلة تتسم بتوسيع نطاق استخدام القوة كأداة رئيسية في السياسة الخارجية، في ظل قناعة بأن الولايات المتحدة لا تزال القوة الأعظم عالميا والقادرة على فرض معادلات ردع جديدة في النظام الدولي.

موقف الأميركيين

لكن وجهات النظر الداخلية قد لا تتفق مع اتجاه الإدارة الأميركية تماماً، وهذا ما تكشفه على سبيل المثال ردود الأفعال الأخيرة على الضربات الأميركية في إيران.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إيبسوس أن واحداً فقط من كل أربعة أميركيين يوافق على الضربات الأميركية على إيران التي أغرقت الشرق الأوسط في الفوضى.

أعرب نحو 27 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للضربات الجوية التي نُفذت بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على إيران، بينما أعرب 43% عن معارضتهم، ولم يُبدِ 29% رأياً واضحاً.

التفوق العسكري

يقول خبير العلاقات الدولية أبو بكر الديب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الحديث عن "عصر من القوة الأميركية غير المقيدة" لا يقتصر على التفوق العسكري التقليدي، بل يعكس لحظة سياسية واستراتيجية تتصرف فيها واشنطن باعتبارها قادرة على استخدام القوة الصلبة خارج قيود الردع الكلاسيكي والحسابات الدولية المعقدة التي حكمت مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

الضربات على إيران، سواء كانت مباشرة أو عبر أذرعها في الإقليم، لا يمكن قراءتها في إطار تكتيكي محدود، بل تمثل إعادة تعريف لمعادلة الردع، ورسالة واضحة بأن الولايات المتحدة مستعدة للانتقال من سياسة الاحتواء الطويل إلى سياسة الفعل المباشر عندما ترى أن مصالحها أو هيبتها الاستراتيجية مهددة.

أية ضربة أميركية ضد إيران لا تستهدف فقط قدرات عسكرية أو بنى تحتية، بل تمثل اختباراً لإرادة الدولة الأميركية في ظل تحولات كبرى يشهدها النظام الدولي، مع صعود قوى منافسة مثل الصين وعودة روسيا بقوة إلى المسرح الدولي.

ويؤكد الديب أن هذه التحركات تمثل أيضاً محاولة لإعادة ترميم الردع أمام الحلفاء قبل الخصوم، وطمأنة الشركاء بأن المظلة الأمنية الأميركية ما زالت قائمة رغم انشغال واشنطن بملفات آسيا وأوروبا.

وفي المقابل، يحذر من أن هذا النهج يحمل مخاطر واضحة، إذ إن استخدام القوة ضد إيران قد يؤدي إلى توسيع ساحات الاشتباك إقليمياً، ويضع أسواق الطاقة أمام صدمات حادة، خصوصاً مع اقتراب التوترات من ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز.

ويختتم الديب حديثه بالتأكيد على أن ما يجري لا يعني إعلان حرب شاملة، بل يعكس استعداداً أميركيًا لاستخدام القوة دون تردد عندما ترى أن هيبتها أو مصالحها مهددة، مع إدراك أن كل ضربة تعيد رسم خريطة الاشتباك الإقليمي وتضع النظام الدولي أمام اختبار جديد.