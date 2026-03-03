وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الخطوة تأتي كإجراء احترازي في ظل الضبابية التي تحيط بالإمدادات.

وكانت قطر قد أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الاثنين، مع استمرار إيران في شن هجمات على دول الخليج العربي رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية، ما أدى إلى توقف شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ورفع أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الشحن.

وتُعد الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعتمد بدرجة كبيرة على واردات الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها، ما يجعلها عرضة لأي اضطراب في تدفقات المنطقة.

ويعكس خفض الإمدادات للصناعات محاولة لإدارة المخاطر وضمان توافر الغاز للقطاعات ذات الأولوية، في حال استمرار تعطل الشحنات عبر الممرات الحيوية.