وقال محللون واثنان من المتعاملين في السوق إن عدداً من مصدري الصلب في الصين أوقفوا عروضهم، في ظل صعوبة تأمين سفن للشحن إلى الأسواق القريبة من الخليج.

وأشارت تقارير صادرة عن أربع شركات استشارية صينية متخصصة في قطاع الصلب، نُشرت في وقت متأخر من مساء الاثنين، إلى أن اضطرابات الشحن الحالية أدت إلى تجميد بعض الشركات عروض الشحن الجديدة، بعدما أصبحت السفن غير متاحة للتحميل.

غياب السفن يعقّد تسعير الصفقات

وقال متعامل في الصلب من شرق الصين، لوكالة رويترز: "ليس لدينا خيار... شركات الشحن لا تخصص سفناً للأسواق القريبة من الخليج في الوقت الراهن".

وأضاف: "من دون سفن، لا يمكن الحصول على مؤشرات واضحة لأسعار الشحن، ومن دون هذين العاملين يصبح من الصعب تقديم عروض أسعار"، مشيراً إلى أن الشركات تتابع التطورات الجيوسياسية في المنطقة عن كثب.

ويعكس هذا التطور حساسية سلاسل الإمداد الصناعية في آسيا تجاه أي اضطراب في الممرات البحرية الحيوية، خاصة في ظل اعتماد صادرات الصلب الصينية على استقرار طرق الشحن إلى أسواق الشرق الأوسط.