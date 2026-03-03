وفي مذكرة مؤرخة الاثنين، أرجع البنك التعديل إلى تعطل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، ما يزيد الضغوط على سوق تعاني بالفعل من هشاشة في جانب الإمدادات.

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت، الإثنين، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال عقب هجمات إيرانية على مرافقها التشغيلية في موقعيْن، في خضم ضربات تنفّذها طهران على دول الخليج العربي ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ السبت.

وأفادت شركة قطر للطاقة الحكومية في بيان "بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة".

كما رفع "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر الغاز على مؤشر "تي.تي.إف" لشهر أبريل 2026 إلى 55 يورو لكل ميغاواط ساعة، مقارنة بـ36 يورو سابقاً.

ويرى البنك أن استمرار الاضطرابات أو تأخر عودة الإنتاج الكامل قد يبقي السوق في حالة شد وجذب لفترة أطول، مع بقاء الأسعار حساسة لأي تطورات في الإمدادات العالمية.