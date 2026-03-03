ارتفعت أسعار أسهم شركات الفحم الصينية في تعاملات، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع أسعار الفحم المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات، بعد إعلان قطر غير المسبوق وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب الحرب الدائرة بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن سعر سهم شركة يانكوانج إنيرجي ارتفع بنسبة 10 بالمئة في حين ارتفع سهم شركة تشاينا كول للفحم بنسبة 10 بالمئة وسهم تشاينا شينهوا بنسبة 4.2 بالمئة وسهم شيانكسي كول بنسبة 4.4 بالمئة وسهم شانكسي كونج كول بنسبة 4.1 بالمئة.
يذكر أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت أمس الاثنين بنسبة 42.6 بالمئة ليصل سعر الغاز المسال تسليم أبريل في بورصة آي.سي.إي للسلع إلى 45.46 يورو (53.26 دولارا) لكل ميجاوات/ساعة.