ارتفعت أسعار أسهم شركات الفحم الصينية في تعاملات، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع أسعار الفحم المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات، بعد إعلان قطر غير المسبوق وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب الحرب الدائرة بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.