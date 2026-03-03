وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية دعت جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار نهائياً، ما لم يتم إخطارهم والتواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد إقلاع رحلتهم.

وأشار المكتب إلى أن "طيران الإمارات" ستمنح الأولوية لأصحاب الحجوزات المسبقة وستتواصل مع المسافرين الذين أعيدت جدولة رحلاتهم، في حين يُنصح عملاء "فلاي دبي" بتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر خدمة "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني (flydubai.com) قبل التوجه إلى المطار.