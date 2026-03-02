وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو بنسبة 3.9 بالمئة في تعاملات الاثنين قبل أن تقلص جزءاً من مكاسبها، فيما واصل العقد الأكثر تداولاً مساره الصعودي للجلسة السادسة على التوالي.

كما صعدت أسعار زيت النخيل القياسية في كوالالمبور بنسبة 1.6 بالمئة.

ارتباط وثيق بأسعار النفط

جاءت المكاسب في ظل قفزة حادة لأسعار النفط، إذ يؤدي ارتفاع الخام عادةً إلى زيادة جاذبية الوقود البديل مثل الديزل الحيوي، ما يعزز الطلب على الزيوت النباتية المستخدمة في إنتاجه.

وفي تحليل لوكالة بلومبرغ، يرى الخبراء أن أسعار زيت الصويا ستتحرك هذا الأسبوع "مثل المغناطيس مقتفية أثر النفط الخام" في أعقاب الهجمات على إيران.

وكانت أسعار النفط قد سجلت قفزة قوية قبل أن تقلص أكبر مكاسبها في أربع سنوات، مع تصاعد المخاوف من تعطل طويل الأمد للإمدادات عبر مضيق هرمز.

شحنات الزيوت تحت ضغط التوترات

الصين و رغم أن استهلاك الشرق الأوسط من زيت النخيل أقل من الهند الاتحاد الأوروبي ، فإن نحو خُمس الإمدادات العالمية من هذا الزيت يمر عبر مضيق هرمز ، وفق نيرغونان تيروتشلفام، المحلل لدى "أليثيا كابيتال" في تصريحات لبلومبرغ.

وأوضح أن التصعيد قد لا يؤدي مباشرة إلى إلغاء الشحنات، نظراً لوجود مسارات بديلة، إلا أن تلك المسارات ستكون أطول وأكثر كلفة.

وفي السياق ذاته، أشار مايور توشنيوال، رئيس ومدير التداول في شركة "إمامي أغروتك" الهندية، في تصريحات لبلومبرغ، إلى أن السفن المتجهة إلى الشرق الأوسط بدأت تتجنب بعض المسارات أو تطلب تكاليف شحن أعلى، ما قد يرفع أسعار الزيوت النباتية في دول مجلس التعاون الخليجي ويؤثر على تدفقات التجارة إلى المنطقة.