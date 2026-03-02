وأفادت شركة قطر للطاقة الحكومية في بيان "بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة".

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت اليوم عن تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين أطلقتا من الجمهورية الإيرانية، حيث استهدفت الأولى أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة "رأس لفان" الصناعية التابعة لقطر للطاقة، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص، وإصدار بيانات رسمية لاحقا.