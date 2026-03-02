وقال محللو البنك، ومن بينهم دان سترويفن، في مذكرة بتاريخ الأول من مارس، إن المؤشرات القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا لم تعكس حتى الآن بشكل كافٍ علاوات المخاطر المرتبطة بإيران، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وأشاروا إلى أن نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ومعظمها من قطر، يمر عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وبحسب تقديرات "غولدمان ساكس"، فإن توقف الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر قد يؤدي إلى قفزة بنسبة تصل إلى 130بالمئة في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية وأسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا، لتصل إلى نحو 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف المحللون أن أي تعطّل أطول أمدًا في عبور إمدادات الغاز الطبيعي عبر المضيق، يستمر لأكثر من شهرين، من المرجح أن يدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى ما فوق 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة (نحو 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، وهو مستوى قد يؤدي إلى تدمير ملموس للطلب العالمي على الغاز.

تأثير محدود على السوق الأميركية

في المقابل، توقعت "غولدمان ساكس" أن يكون تأثير أي تعطّل في مضيق هرمز على أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة محدودًا نسبيًا. ويعود ذلك إلى كون الولايات المتحدة مُصدّرًا صافياً كبيرًا للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى أن منشآت تسييل الغاز تعمل عادةً بكامل طاقتها، ما يحدّ من قدرتها على زيادة الشحنات في الأجل القصير.

ويأتي هذا التحذير في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من انعكاس أي اضطراب طويل الأمد في طرق إمدادات الطاقة على الأسعار العالمية والتضخم والنمو الاقتصادي.

تحديث الأسعار

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي اليوم الإثنين، ارتفاعا ملحوظا، بعدما تسبب العنف المتصاعد في الشرق الأوسط، في إثارة مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نيوز، الاثنين، بأن العقود الآجلة القياسية قفزت بنسبة تصل إلى 25%، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ أغسطس 2023، بعد توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بصورة شبه كاملة خلال مطلع الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن الممر المائي الضيق يعد طريقا ملاحيا رئيسيا للطاقة، حيث ينقل نحو خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا أيضا.

وبينما تستورد الدول الآسيوية معظم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه من الشرق الأوسط، من شأن أي اضطراب في إمدادات الطاقة أن يزيد من حدة المنافسة على مصادر الطاقة البديلة، ما سيتسبب في رفع الأسعار عالميا، بما في ذلك في أوروبا.