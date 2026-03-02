وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إغلاق سوقي أبوظبي دبي اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، استناداً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على الأسواق المالية.

انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة قطر بنسبة 3.7 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع تراجع جميع الأسهم المدرجة عليه.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، بنسبة 3.7 بالمئة، بينما هبط سهم مصرف قطر الإسلامي 5.2 بالمئة، متجهاً نحو أكبر انخفاض يومي له منذ أغسطس 2023، بعد خفض بنك "إتش إس بي سي" السعر المستهدف للسهم إلى 28.4 ريال.

كما انخفض سهم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" بنسبة 6.2 بالمئة، وتراجع سهم "ناقلات" 4.1 بالمئة.

هبط مؤشر الكويت 3.3 بالمئة بعد استئناف التداول عقب تعليقه أمس بسبب "ظروف استثنائية"، فيما تراجع سهم بيت التمويل الكويتي 2.6 بالمئة.