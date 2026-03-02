تباين أداء أسواق المال الخليجية في تعاملات الاثنين، في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول المنطقة، وسط مؤشرات مبكرة على اضطرابات اقتصادية متزايدة.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إغلاق سوقي أبوظبي ودبي اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، استناداً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على الأسواق المالية.
انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة قطر بنسبة 3.7 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع تراجع جميع الأسهم المدرجة عليه.
وتراجع سهم بنك قطر الوطني، بنسبة 3.7 بالمئة، بينما هبط سهم مصرف قطر الإسلامي 5.2 بالمئة، متجهاً نحو أكبر انخفاض يومي له منذ أغسطس 2023، بعد خفض بنك "إتش إس بي سي" السعر المستهدف للسهم إلى 28.4 ريال.
كما انخفض سهم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" بنسبة 6.2 بالمئة، وتراجع سهم "ناقلات" 4.1 بالمئة.
هبط مؤشر الكويت 3.3 بالمئة بعد استئناف التداول عقب تعليقه أمس بسبب "ظروف استثنائية"، فيما تراجع سهم بيت التمويل الكويتي 2.6 بالمئة.
كما تراجع المؤشر السعودي بنسبة طفيفة، بعد أن كان مرتفعا في بداية الجلسة، كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.16 بالمئة.
وعلى العكس، صعد مؤشر سلطنة عُمان بنسبة واحد بالمئة.