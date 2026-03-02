وهبط مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 5.3 بالمئة بحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت غرينتش.

حظر مؤقت للبيع على المكشوف

أعلنت هيئة أسواق المال التركية فرض حظر مؤقت على عمليات البيع على المكشوف للأسهم حتى السادس من مارس، في خطوة تهدف إلى منع المستثمرين من الرهان على مزيد من التراجعات.

كما خفّضت الهيئة الحد الأدنى لمتطلبات حماية رأس المال إلى 20 بالمئة بدلاً من 35 بالمئة، ما يقلل متطلبات الهامش ويسمح للمتداولين بالاحتفاظ بمراكز ممولة برافعة مالية برأسمال أقل.

قيود إضافية على التداول

من جهتها، خفّضت بورصة إسطنبول نسبة الأوامر إلى الصفقات المنفذة إلى 3:1 بدلاً من 5:1، وهو ما يشدد القيود على عدد الأوامر التي يمكن للمتعاملين إدخالها مقارنة بعدد الصفقات الفعلية.

الإجراءات حسب الخبراء، تعكس مخاوف من انتقال أثر التصعيد الإقليمي إلى الأسواق المالية، خاصة في ظل حساسية الاقتصاد التركي تجاه تحركات رؤوس الأموال وتقلبات العملات.