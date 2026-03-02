تعليق شامل للرحلات في الخليج

أوقفت "طيران الإمارات" جميع عملياتها من وإلى دبي حتى الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، محذرة من اضطرابات قد تمتد حتى الخميس.

كما مددت "الاتحاد للطيران" إلغاء رحلاتها حتى الثانية ظهراً الاثنين، في حين أعلنت "الخطوط الجوية القطرية" تعليق جميع الرحلات من وإلى الدوحة بسبب إغلاق المجال الجوي القطري.

آلاف الرحلات الملغاة منذ بدء التصعيد

كشفت بيانات شركات تتبع حركة الطيران أن مئات الرحلات أُلغيت يومياً منذ اندلاع المواجهة العسكرية، إذ جرى إلغاء أكثر من 700 رحلة في يوم واحد عبر مطارات الخليج والشرق الأوسط، بعد أن تجاوز عدد الإلغاءات 1800 رحلة في اليوم الأول للتصعيد، بحسب شركة تتبع الطيران "سيريوم"، ما يعكس حجم الاضطراب غير المسبوق في أحد أكثر ممرات الطيران ازدحاماً في العالم.

أسهم الطيران تحت ضغط

تراجعت أسهم شركات الطيران بشكل حاد مع تقييم المستثمرين لتداعيات إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء.

هبط سهم "كاثاي باسيفيك" بنسبة وصلت إلى 7 بالمئة في بداية التداولات في هونغ كونغ، بينما تراجع سهم "سنغافورة إيرلاينز" بنحو 7.5 بالمئة، وخسر سهم "كانتاس" الأسترالية ما يصل إلى 10 بالمئة.

وجاء ذلك بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار الحملة العسكرية ضد إيران حتى تحقيق أهدافها، ما عزز المخاوف من تصعيد طويل الأمد.

عشرات الآلاف عالقون

الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أفادت بتقديم الدعم لأكثر من 20 ألف مسافر متضرر، في وقت تقطعت فيه السبل بعشرات الآلاف في منطقة تُعد عقدة وصل عالمية تربط بين القارات برحلة توقف واحدة.

تأثيرات تمتد لما بعد استئناف الرحلات

في تحليل لبلومبرغ، يرى خبراء من قطاع الطيران أن الإيقاف الواسع لحركة الطيران يُتوقع أن يُحدث خللاً كبيراً في جداول الطائرات وأطقم التشغيل حول العالم.

العديد من الطائرات والفرق الجوية باتت خارج مواقعها التشغيلية المعتادة بسبب إغلاق الأجواء، ما يعني أن عودة العمليات إلى طبيعتها قد تستغرق أياماً حتى بعد إعادة فتح المجال الجوي.