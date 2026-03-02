وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 2.3 بالمئة إلى 5,400.85 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.97 بالمئة إلى 5,403.60 دولار.

تصعيد غير مسبوق يعزز الطلب على الملاذات الآمنة

التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، رفعت منسوب المخاطر الجيوسياسية، ودفع ذلك المستثمرين إلى التحوط عبر الأصول التقليدية الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

ويرى محللون أن استمرار التصعيد يرفع احتمالات تقلبات ممتدة في الأسواق، ما يمنح الذهب زخماً إضافياً على المدى القريب.

زخم صعودي ممتد منذ بداية العام

الارتفاع الأخير يأتي ضمن مسار صعودي قوي، إذ سجل الذهب مكاسب بنحو 64 بالمئة منذ بداية 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات لافتة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.

مؤسسات مالية كبرى، من بينها جي بي مورغان وبنك أوف أميركا، أشارت أخيراً إلى إمكانية صعود الذهب نحو مستوى 6000 دولار، فيما يتوقع جي بي مورغان بلوغ 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026 بدعم من الطلب الاستثماري وشراء البنوك المركزية.

بيانات التضخم الأميركية تضيف دعماً

على صعيد آخر، أظهرت بيانات حديثة ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يناير، ما يعزز المخاوف من ضغوط تضخمية محتملة، ويزيد جاذبية الذهب كأداة تحوط.

المعادن النفيسة الأخرى

لم يقتصر الصعود على الذهب، إذ ارتفعت الفضة بنسبة 1.68 بالمئة إلى 95.35 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين 0.74 بالمئة إلى 2382.15 دولار، وصعد البلاديوم 0.25 بالمئة إلى 1790.60 دولار، في ظل توجه عام نحو الأصول المرتبطة بالتحوط من المخاطر.