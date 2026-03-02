تحديث الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، في أول تداول للعقود الآجلة بعد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ومقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.66 دولار، أو 6.95 بالمئة، إلى 71.68 دولار للبرميل بعدما لامس 75.33 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2025.

وشنت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على طهران أمس الأحد، وردت إيران بمزيد من الصواريخ، بعد يوم من مقتل خامنئي، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة رويترز، أفادت مصادر بقطاع الشحن ومسؤولون أمس بأن صواريخ أصابت ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط وقتلت أحد البحارة.

وقالت إيران إنها أغلقت الملاحة عبر مضيق هرمز، مما دفع حكومات آسيوية ومصافي تكرير إلى تقييم مخزوناتها من الخام.

وقال دانيال هاينز، المحلل في إيه.إن.زد، في مذكرة "مع تطور الإجراءات الانتقامية الآن إلى هجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، زادت التهديدات على إمدادات النفط بشكل كبير".

ويتوقع محللو سيتي أن يتداول خام برنت بين 80 و90 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وسط الصراع المستمر.

وقال محللون في مقدمتهم ماكس لايتون في مذكرة "وجهة نظرنا الأساسية هي أن القيادة الإيرانية ستتغير، أو أن النظام سيتغير بما يكفي لوقف الحرب في غضون أسبوع إلى أسبوعين، أو أن الولايات المتحدة ستقرر تخفيف حدة التوتر بعد أن ترى تغييرا في القيادة وتعيق برنامج إيران الصاروخي والنووي خلال نفس الإطار الزمني".