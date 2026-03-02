وأشار تحالف أوبك بلس إلى أن الإنتاج اليومي سيرتفع بمقدار 206 آلاف برميل يوميا، ولم يتطرق البيان إلى التوترات الجيوسياسية الجارية حاليا في الشرق الأوسط.

وعزا التحالف هذه الزيادة في الإنتاج إلى استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض المخزونات.

وكان محللو مصرف كوميرتس بنك الألماني قد توقعوا زيادة بنحو 137 ألف برميل، عقب إعلان الدول الثماني وهي – السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان – في ديسمبر.

وسجل إنتاج النفط العالمي 106.6 مليون برميل يوميا مع مطلع العام، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وقد تتوقف شحنات النفط الخام من إيران نتيجة هجمات تشنها إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن الأوضاع في مضيق هرمز تُعد أكثر أهمية بكثير، حيث يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية.

وأفادت وكالة أنباء إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني قد حظر مرور السفن عبر الممر المائي الحيوي، وبحسب معلومات واردة من سلطنة عمان، تعرضت ناقلة نفط لهجوم في المنطقة أمس الأحد.