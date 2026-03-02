وأكدت الهيئة في بيان صحفي الأحد، أنها ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم الأوضاع بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية في ضوء التطورات والمستجدات.

وتهيب الهيئة بكافة المعنيين متابعة القنوات الرسمية الخاصة بهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.