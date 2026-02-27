وأعلنت "سويس ري" أيضا خططا لإعادة شراء أسهم بقيمة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في 2026.

وارتفعت صافي الأرباح السنوية بنسبة 47 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في العام السابق عليه.

وارتفعت نتائج خدمة التأمين بنسبة 36 بالمئة من 4.3 مليار دولار في2024 إلى 5.8 مليار دولار في 2025.

ورغم ذلك تراجعت عائدات التأمين بنسبة 5 بالمئة من 45.6 مليار دولار إلى 43.2 مليار دولار في 2025.

وحققت شركة "بي آند سي ري إنشورانس" أرباحا صافية بلغت 2.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 126 بالمئة، بينما تراجعت عائدات التأمين بنسبة 5 بالمئة إلى 18.7 مليار دولار.

وحققت شركة "كوربوريت سولوشنز" صافي أرباح بلغ 988 مليون دولار، بارتفاع 19 بالمئة، وعائدات تأمين بلغت 7.7 مليار دولار بانخفاض .

وسجلت شركة "لايف آند هيلث ريإنشورانس" صافي أرباح بلغ 1.3 مليار دولار، بانخفاض 17 بالمئة، بينما انخفضت عائدات التأمين 3 بالمئة لتصل إلى 16.5 مليار دولار.