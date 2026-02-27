تحديث الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 5181.18 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعره 6.5 بالمئة منذ بداية فبراير ليحقق مكاسب بلغت 58 بالمئة في سبعة أشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمئة إلى 5198.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال اليوم، مما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وقالت سوني كوماري المحللة لدى (إيه.إن.زد) "هناك عاملان (يدعمان الذهب)، أولا حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الموجودة في السوق حاليا، وثانيا، الوضع بين إيران والولايات المتحدة".

وقالت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في جنيف أمس الخميس بشأن برنامج طهران النووي. ويعتزم الطرفان استئناف المفاوضات، ومن المقرر عقد اجتماعات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا.

وقالت لينه تران، وهي محللة كبيرة للسوق لدى (إكس.إس دوت كوم) "الجولات الأخيرة من المحادثات لم تسفر عن نتيجة واضحة، مما يجعل المخاطر الجيوسياسية قائمة لكن غير متصاعدة. وساهم ذلك في إبقاء أسعار الذهب مرتفعة، لكن ذلك لم يوفر بعد الزخم الكافي لتأسيس اتجاه صعودي مستدام".

وبدأت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تحصيل رسوم جمركية جديدة فرضتها على الواردات العالمية بنسبة 10 بالمئة لفترة مؤقتة، وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير إن هذه النسبة سترتفع إلى 15 بالمئة على بعض الدول.

وعلى صعيد البيانات، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكن معدل البطالة بدا مستقرا في فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 89.87 دولار للأونصة، وتتجه لتحقيق مكاسب بنسبة 6.2 بالمئة خلال الشهر.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 4.1 بالمئة إلى 2365.33 دولار للأونصة ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع. وصعد البلاديوم أيضا 2.1 بالمئة ليسجل 1821.28 دولار.