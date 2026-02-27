وقالت المجموعة في بيان نقلته وكالة بلومبرغ نيوز: "نخطط لتعزيز قدراتنا على تحقيق الأرباح من خلال تحويل الموارد البشرية إلى مجالات تركيزنا عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. وهذا لا يعني تقليص عدد الموظفين".

وتعمل الشركات اليابانية على توسيع استخدامها للذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، ويعد الاستثمار في هذه التكنولوجيا جزءا أساسيا من البرنامج السياسي لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.

وفي القطاع المصرفي، تسعى المؤسسات إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي بطرق تقلل من عمليات تقليص القوى العاملة بشكل كبير في ظل مواجهتها لنقص في العمالة.

وتضم مجموعة ميزوهو حوالي 15 ألف وظيفة إدارية في وحداتها المصرفية الأساسية والشركات التابعة للمجموعة، وسيتم نقل الموظفين الذي سيتأثرون بالقرار إلى وظائف أخرى، طبقا لما ذكرته المجموعة. وكانت صحيفة يوميوري قد نشرت هذه الخطط سابقا.