وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 634.16 نقطة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش. وحوم المؤشر بالقرب من مستوى قياسي، مع ارتفاع أسهم التعدين 1.7 بالمئة لتقود مكاسب القطاعات.

والمؤشر في طريقه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ منتصف 2012 إلى 2013.

وساد خلال معظم شهر فبراير قلق من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتعطيل بالأعمال التقليدية وتؤثر على أرباحها، إلى جانب الغموض المتعلق بالتجارة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية عالمية جديدة.

ومع ذلك، شعر المستثمرون بالارتياح من التحسن العام في توقعات الشركات في أوروبا، إذ أدت تحديثات من إتش.إس.بي.سي ونستله وكابجيميني إلى رفع المعنويات.

وتراجع سهم شركة طلب توصيل الطعام عبر الإنترنت (ديليفري هيرو) 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت عن قيمة إجمالية سنوية للبضائع تقل قليلا عن توقعات السوق، مما يعكس الضغط التنافسي والظروف الاقتصادية الصعبة.

وانخفضت أسهم البنوك بأكثر من 0.4 بالمئة لكل منها. ويراقب المستثمرون التطورات المتعلقة بانكشاف القطاع على شركة ماركت فاينانشال سولوشنز (إم.إف.إس)، وهي شركة تمويل للرهن العقاري دخلت في حالة من الإفلاس في بريطانيا هذا الأسبوع.