وذكرت هيئة الإحصاء الفرنسية "إنسي" أن أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الجاري بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بعد تسجيل زيادة بلغت 0.4 بالمئة في يناير.

وتفوق هذه النسبة تقديرات الخبراء الذي استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم وكانت تبلغ 0.8 بالمئة.

ولم يقلق اعتدال التضخم في فرنسا على مدار شهور البنك المركزي الأوروبي، حيث يظل متوسط مستوى التضخم قرب النسبة المستهدفة بفضل زيادات سعرية أكبر في دول أخرى.

ورغم أن بيانات منطقة اليورو لن تصدر قبل الأسبوع المقبل، يتوقع الخبراء أن يبلغ معدل التضخم في إسبانيا وألمانيا الذي سيصدران في وقت لاحق من اليوم 2.3 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى 2 بالمئة منذ يونيو الماضي، ولا تزال كريستين لاغارد رئيسة البنك تصف السياسة النقدية بأنها في وضع جيد.