وارتفع سهم نتفلكس بنسبة 13 بالمئة بعد ساعات التداول، مما يشير إلى ارتياح المستثمرين من انسحاب الشركة من سباق الاستحواذ على وارنر براذارز.

وذكرت نتفلكس في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ نيوز: "كنا دائما منضبطين... وفي ضوء السعر اللازم لمواكبة العرض الأخير من باراماونت سكاي دانس (للاستحواذ على وارنر براذرز)، فإن الصفقة لم تعد مغرية من الناحية المالية".

وتراجع سهم وارنر براذرز حيث لم يعد المستثمرون يتوقعون استمرار سباق المزايدة للاستحواذ على الشركة، فيما ظلت أسهم باراماوانت بدون تغيير يذكر.

وكانت نتفلكس عرضت في ديسمبر الماضي 82.7 مليار دولار للاستحواذ على استوديوهات وخدمات البث الخاصة بشركة وارنر براذارز بما في ذلك الديون، ولكن استمرار عروض الشراء المقابلة من باراماونت فتح المجال أمام المزايدة، وحال دون إبرام الصفقة لصالح نتفلكس.

وأعلنت شركة وارنر أمس الخميس أن العرض الأخير المقدم من باراماونت بقيمة 31 دولار للسهم هو العرض الأفضل، وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة ديفيد زاسلاف في بيان أنه "بمجرد أن يصوت مجلس إدارة الشركة على اتفاقية الاندماج مع باراماونت، فإن ذلك سوف يعود بفائدة هائلة على حملة الأسهم".