وارتفع سهم نتفلكس 10 بالمئة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وقالت نتفلكس في بيان "التزمنا دائما بالانضباط وبالسعر المطلوب لمجاراة أحدث عرض من باراماونت سكاي دانس.. لم تعد الصفقة مجدية من الناحية المالية، لذا نرفض مجاراة عرض باراماونت سكاي دانس".

وأكدت نتفلكس لرويترز انسحابها من المنافسة على شراء وارنر براذرز ديسكفري. ولا يزال يتعين على مجلس إدارة وارنر براذرز إغلاق صفقة نتفلكس وقبول عرض باراماونت سكاي دانس.

,قال ديفيد زاسلاف الرئيس التنفيذي لوارنر في بيان "بمجرد تصويت مجلس إدارتنا على اعتماد اتفاق اندماج باراماونت، سيخلق ذلك قيمة هائلة لمساهمينا... نحن متحمسون لإمكانات باراماونت سكاي دانس ووارنر بروس ديسكفري معا، ونتشوق لبدء العمل معا في سرد القصص التي تحرك العالم".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قالت وارنر براذرز إن عرض باراماونت المعدل البالغ 31 دولارا للسهم الواحد أفضل من العرض الحالي من نتفلكس، الذي كان 27.75 دولار للسهم الواحد مقابل أصول وارنر براذرز للبث والاستوديوهات.

وقال مستشار لنتفلكس، لوكالة رويترز، إنه نصح الشركة بالانسحاب لأن الصفقة لم تعد مجدية اقتصاديا.

وأضاف المستشار أن نتفلكس كانت تتنافس مع ملياردير أبدى استعداده لدفع سعر يعد باهظا بالنسبة لوارنر براذرز.