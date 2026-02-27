بلغت أرباح الشركة خلال العام الماضي 5.84 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7.9 مليار دولار) بما يعادل 0.6914 جنيه للسهم، مقابل 2.484 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 0.2987 جنيه للسهم في العام السابق، وبنسبة ارتفاع 132 بالمئة.

ومع استبعاد البنود الخاصة بلغت الأرباح المعدلة للشركة خلال العام الماضي 2.759 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 0.2955 جنيه للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات رولز رويس خلال العام الماضي بنسبة 12.2 بالمئة سنويا إلى 21.2 مليار جنيه إسترليني مقابل 18.91 مليار جنيه إسترليني في العام السابق.