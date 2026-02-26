وكشفت الشركة عن توقعاتها لعام 2026، متوقعة خسائر أقل في الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة ومجلس الإشراف سوف يقترحان خلال اجتماع عام سنوي في 19 مايو المقبل عدم توزيع أرباح للعام المالي 2025 بسبب الخسائر.

وقد تكبدت بوما خسائر خلال الربع الرابع بقيمة 336.6 مليون يورو، مقارنة بتحقيق أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 24.5 مليون يورو.

وبلغت الأرباح التشغيلية سالب 397.7 مليون يورو مقارنة بتسجيل أرباح بقيمة 85.7 مليون يورو خلال العام الماضي. وسجلت الإيرادات المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب خسائر بقيمة 228.8 مليون يورو مقارنة بتحقيق أرباح بقيمة 85.7 مليون يورو .

وتراجعت المبيعات خلال الربع الرابع بنسبة 27.2 بالمئة لتصل إلى 1.56 مليار يورو مقارنة بـ 2.15 مليار يورو العام الماضي.

فيما يتعلق بالعام المالي 2026، تتوقع الشركة خسائر في الأرباح التشغيلية تتراوح ما بين 50 مليون يورو و150 مليون يورو.