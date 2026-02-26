وانخفض صافي الربح المنسوب لحاملي الأسهم 61 بالمئة إلى 90 مليون يورو (106 مليون دولار) من 230 مليونا قبل عام.

ولكن صافي الأرباح المعدلة ارتفع إلى 1.2 مليار يورو من 885 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق عليه.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الضرائب 4 بالمئة إلى ملياري يورو بينما قفزت الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد 6 بالمئة إلى 2.8 مليار يورو.

وقالت إيني إن الإيرادات من العمليات انخفضت بنسبة 12 بالمئة إلى 20.62 مليار يورو من 23.5 مليار يورو ويعكس ذلك في الأساس انخفاضا بنسبة 15 بالمئة في أسعار النفط الخام.

وارتفع انتاج الهيدروكربون 7 بالمئة إلى 1839 ألف برميل من مكافئ النفط في اليوم بارتفاع من 1716 ألف برميل من مكافئ النفط في اليوم قبل عام.