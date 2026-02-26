وزاد النمو في 40 دولة تغطيها المؤسسة 3.4 بالمئة، وهي نسبة أكبر من المتوقع، لكن البنك حذر من أن استمرار الاضطرابات التجارية قد يؤدي إلى تعثر النمو في بعض الاقتصادات.

وذكرت بياتا جافورسيك كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لرويترز "الصورة أكثر تفاؤلا إلى حد ما مما كانت عليه في الخريف... ونتوقع أن يكون هذا العام والعام المقبل أفضل من العام الماضي".

وساعد في ذلك تباطؤ التضخم والإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية لا سيما في أوروبا، لكن التقرير أظهر أيضا أن آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تكن قاسية كما كان متوقعا.

ويتوقع البنك الآن نموا 3.6 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة في عام 2027، وكلاهما يمثل تعديلا بالرفع بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الخريف.

ونمت الصادرات من بعض دول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الولايات المتحدة خاصة تلك المتعلقة بطفرة الذكاء الاصطناعي، إذ حلت تلك الدول محل الصادرات الصينية.

وتصدر كل من المجر وجمهورية التشيك وبولندا منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل الخوادم والمعالجات وأنظمة الحوسبة، مما يعني أنها يمكن أن تستفيد من هذا التحول.