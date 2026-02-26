وعند اكتمال الاستحواذ، ستضم الشركة أسطولاً مبدئياً يبلغ 1,029 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الالتزام، وستقدم خدماتها إلى 191 عميلاً في 79 دولة، وستمثل الطائرات ذات البدن الضيق نحو 70 بالمئة من الأسطول المشترك.

ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أن تنضم 37 شركة طيران جديدة إلى محفظة عملاء دبي لصناعات الطيران، بما يوسع حضورها ليشمل 7 دول جديدة.

وبحسب البيان الصادر الخميس، سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من الدين وحقوق الملكية، بما يحافظ على التصنيفات الائتمانية الحالية لدبي لصناعات الطيران.

وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران، إن هذه الصفقة تمثل محطة إستراتيجية مهمة لتعزيز مكانة دبي لصناعات الطيران ضمن نخبة شركات تأجير الطائرات عالمياً، كما تؤكد استمرار نهجها المالي المنضبط في الاستحواذ على منصات وأساطيل ذات جودة عالية تضيف قيمة نوعية إلى أعمالنا، وتعزز حضورها التنافسي، وتحقق عوائد مستدامة ومجزية لمساهميها.

من جانبه، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن ضم أسطول وكفاءات ماكواري إيرفاينانس يشكل خطوة إستراتيجية نوعية تعزز نطاق عمليات دبي لصناعات الطيران وتوسع حضورها العالمي، وترسخ مكانتها كشركة تأجير طائرات أكبر حجماً وأكثر تنوعاً ومتانة من حيث القاعدة الرأسمالية، ويعزز هذا التوسع، إلى جانب تعزيز سجل الطلبيات، قدرتها على خدمة شريحة أوسع من العملاء عبر حلول تنافسية مدعومة بكفاءة تشغيلية ومالية أعلى.

وأضاف أن منصت الشركة التشغيلية ذات القدرات المؤسسية المتقدمة مهيأة لاستيعاب هذه الصفقة بكفاءة عالية، ومن المتوقع عند اكتمالها أن تؤدي إلى أكثر من مضاعفة حجم أسطول الشركة مقارنة بنهاية عام 2024.

ووافق مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران على هذه الصفقة، وتخضع لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2026.

وقدمت شركتا "ألن أوفري شيرمان ستيرلينغ" و"كيه بي إم جي" المشورة لدبي لصناعات الطيران في ما يتعلق بهذه الصفقة.